План евакуації буде задіяний, якщо ситуація в Україні істотно погіршиться.

Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників посольства Німеччини в Україні.

Про це повідомила німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Українська правда.

Німецькі ЗМІ уточнюють, що план евакуації буде реалізований "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях і ймовірного вторгнення Росії в Україну.

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У той же час, Берлін виключає поставки зброї Україні для протидії агресивним планам Кремля.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що члени сімей американських дипломатів, які знаходяться в Україні, повинні бути незабаром евакуйовані. Пізніше в Держдепартаменті спростували цю інформацію.

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