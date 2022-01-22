Глава МЗС розчарований заявами німецьких політиків про зброю, Крим та SWIFT.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину не заохочувати своїми заявами та діями новий напад президента Росії Володимира Путіна на Україну.

Як написав він на своїй сторінці у Twitter, рівню українсько-німецьких відносин та поточній безпековій ситуації не відповідають:

За його словами, зараз як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії, для стримування РФ докладаються величезні зусилля.

"Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність та заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", – заявив глава МЗС.

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Кулеба наголосив, що Україна вдячна Німеччині за підтримку, надану з 2014 року, та дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

"Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою та зусиллями", – підсумував він.

Зазначимо, Німеччина відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії поставити Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Посол України у Берліні Андрій Мельник неодноразово закликав Німеччину розглянути питання надання зброї Україні.

22 січня глава ВМС Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Крим "не повернеться", а Путін може заслуговувати на "повагу". Україна вимагає від Берліна публічно спростувати ці слова.

А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності відключати Росію від міжнародної платіжної системи (SWIFT) у разі нападу на Україну.

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