Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону.

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Зеленський зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону.

Глава держави подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Бойчука, висловивши сподівання на успішну командну роботу в регіоні.

Своєю чергою Бойчук зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

«З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями», – зазначив він.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов наголосив, що у 2020 році в Україні був побудований фундамент децентралізації, сформована конфігурація об'єднаних територіальних громад. Він нагадав, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

«Багато чого було зроблено в рамках реалізації програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області, але цього ще недостатньо. Плани на 2021 рік більш амбітні. Це програма, яка діє не на папері, а вже поліпшує життя мільйонам українців», – зауважив Чернишов.

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Андрій Бойчук: що про нього відомо

24 грудня президент призначив Андрія Бойчука головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, перед цим звільнивши Марію Савку від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

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Автор: Вікторія Токарєва