У Прикарпаття з’явився новий очільник – указ Зеленського (фото)

5 листопада Зеленський звільнив голів трьох ОДА, зокрема Івано-Франківської.

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Відповідний указ № 585/2020 глава держави підписав 24 грудня. Читайте такожУ "Слузі народу" запропонували штрафувати політиків, які не говорять публічно українською мовою «Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області», – йдеться у повідомленні прес-служби ОП. Хто такий Андрій Бойчук Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік).

Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Що передувало 5 листопада Зеленський звільнив голів трьох ОДА, зокрема Івано-Франківської. А вже 9 листопада призначив тимчасово керувати західним регіоном Марію Савку. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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