Нова голова ОБСЄ від Швеції Анн Лінде свій перший закордонний візит на цій посаді здійснить до України.
Про це повідомила заступник голови МЗС України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook.
Вона зазначила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити свої зусилля на зміцненні поваги до європейського безпекового порядку та розв’язанні конфліктів на просторі ОБСЄ.
"Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України. Очікуємо на неї в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою чинній голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - йдеться в повідомленні.
Джапарова зазначила, що Україна покладає окремі сподівання на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планується детально обговорити практичні аспекти її реалізації.
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"Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших наших друзів. Тож із нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю в цьому новому для наших країн форматі в 2021 році", - додала Джапарова.
Керівництво ОБСЄ: що відомо
- Швеція з 1 січня перейняла від Албанії головування в ОБСЄ. Серед пріоритетів - сприяння припиненню війни на Донбасі. Зокрема, Швеція має намір впродовж 2021 року зосереджуватися на захисті європейського порядку безпеки, приділяючи увагу урегулюванню конфліктів, що затягнулися.
- У грудні 2020 року в ОБСЄ обрали нове керівництво. Хельгу Шмідт (Німеччина) призначили генеральним секретарем ОБСЄ, Маттео Мікаччі (Італія) - директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини, Кайрата Абдурахманова (Казахстан) - верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин, а Марію Терезу Рібейру (Португалія) - представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.
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