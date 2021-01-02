В МЗС зазначили, що Україна покладає окремі сподівання на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи.

Нова голова ОБСЄ від Швеції Анн Лінде свій перший закордонний візит на цій посаді здійснить до України.

Про це повідомила заступник голови МЗС України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити свої зусилля на зміцненні поваги до європейського безпекового порядку та розв’язанні конфліктів на просторі ОБСЄ.

"Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України. Очікуємо на неї в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою чинній голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - йдеться в повідомленні.

Джапарова зазначила, що Україна покладає окремі сподівання на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планується детально обговорити практичні аспекти її реалізації.

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"Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших наших друзів. Тож із нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю в цьому новому для наших країн форматі в 2021 році", - додала Джапарова.

Керівництво ОБСЄ: що відомо

Швеція з 1 січня перейняла від Албанії головування в ОБСЄ. Серед пріоритетів - сприяння припиненню війни на Донбасі. Зокрема, Швеція має намір впродовж 2021 року зосереджуватися на захисті європейського порядку безпеки, приділяючи увагу урегулюванню конфліктів, що затягнулися.

У грудні 2020 року в ОБСЄ обрали нове керівництво. Хельгу Шмідт (Німеччина) призначили генеральним секретарем ОБСЄ, Маттео Мікаччі (Італія) - директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини, Кайрата Абдурахманова (Казахстан) - верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин, а Марію Терезу Рібейру (Португалія) - представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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Автор: Олександр Топчій