Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами, наголосив речник зовнішньополітичного відомства.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували публікацію російської служби ВВС, в якій Сімферополь та Севастополь внесли у перелік російських міст.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у мікроблозі в Twitter.

"Не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано", - написав він і додав, що це питання міжнародного права.

У публікації було оприлюднено міста, в яких пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, окуповані міста Севастополь та Сімферополь – у переліку міст РФ.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова