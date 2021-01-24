У Міністерстві закордонних справ України прокоментували публікацію російської служби ВВС, в якій Сімферополь та Севастополь внесли у перелік російських міст.
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у мікроблозі в Twitter.
"Не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано", - написав він і додав, що це питання міжнародного права.
У публікації було оприлюднено міста, в яких пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, окуповані міста Севастополь та Сімферополь – у переліку міст РФ.
Окупація Криму Росією
- Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram