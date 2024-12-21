Предметом сварки стали заморожені активи Росії.

Заморожені російські активи стали причиною сварки між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою під зустрічі лідерів ЄС цього тижня. Про це повідомляє Financial Times.

Зустріч проходила в середу ввечері в домі генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Під час обговорення шляхів подальшої підтримки України президент Польщі закликав ЄС нарешті конфіскувати та витратити на підтримку Києва заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро. Цю ідею вже давно просувають США та Велика Британія, тоді як Німеччина, Франція та Італія виступають проти.

"Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!" — гаркнув Шольц через стіл на Дуду, вразивши інших присутніх лідерів, розповіли Financial Times одразу три різних джерела.

Відео дня

Варто зауважити, що Польща справді не перейшла на євро і користується власною валютою – злотим.

Заморожені російські активи на Заході

Після російського вторгнення в Україну країнами Заходу були заморожені активи Росії, представлені переважно цінними паперами різних типів та валютними депозитними рахунками. Загальний обсяг активів, які належать російському центробанку та іншим державним структурам Росії, а також підсанкційним фізичним особам, оцінюється приблизно у $300 млрд, з яких переважна частина знаходиться в країнах ЄС.

Замороження активів означає, що вони продовжують належати Росії, але на поточний момент Росія позбавлена права ними користуватися. Нещодавно країни G7 домовилися передати Україні відсотки, нараховані на ці заморожені активи. Однак самі активи досі лишаються недоторканими, попри заклики України та деяких інших країн конфіскувати ці гроші остаточно.

Вас також можуть зацікавити новини: