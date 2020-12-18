Попри те, що Татаров займає посаду в Офісі президента, в асоціації вважають його адвокатом.

Національна асоціація адвокатів України звинуватила в.о. керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Грущука, який підписав повідомлення про підозру адвокату Олегові Юрійовичу Татарову в зухвалому порушенні вимог Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату.

Про це йдеться в повідомленні на сайті асоціації.

"Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене тільки генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою є заступником генерального прокурора, проте особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника САП, не набуває всієї повноти його повноважень. Отже, Максим Грищук, тимчасово виконуючи обов’язки керівника САП, вчинив перевищення повноважень. Це є кримінально карним діянням і має бути розслідуваним у Державному бюро розслідувань", – наголосили в НААУ.

Адвокати наголошують, що в.о. керівника САП Максим Грищук та начальник управління САП Андрій Довгань не мають процесуальних прав на вручення підозри Татарову без доручення старшої групи прокурорів Ірини Венедіктової.

"Адвокат Олег Татаров надавав правову допомогу компанії "УКРБУД" та її посадовим особам. Відкриваючи проти нього кримінальне провадження, САП та детективи НАБУ протиправно ототожнили адвоката з його клієнтом та вчинили дії з втручання у приватне спілкування адвоката з його клієнтом", – наголосили в асоціації.

Також різко на інформацію в ЗМІ про підозру Татарову відреагували в Офісі президента. Заступник керівника ОП Андрій Смирнов вважає дії керівництва САП піаром і зведенням особистих рахунків.

"Через численні звернення за коментарями щодо можливого підписання прокурорами САП повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу президента Татарову О.Ю. дозволю таку тезу. Кримінальний процесуальний кодекс – це не посібник із PR, а будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону й не створювати враження про зведення особистих рахунків між окремими людьми", – написав Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Сам Татаров також вважає, що йдеться про зведення особистих рахунків, і обіцяє довести власну невинуватість.

"З огляду на публікації в ЗМІ про наміри вручити мені підозру ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Хронологія подій

Сьогодні, 18 грудня, Татарову повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи в справі про заволодіння майном Нацгвардії на 81 млн грн.

Слідство вважає, що вказана особа, екс-посадовець державної компанії "Укрбуд", може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Йдеться про судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

У НАБУ повідомили, що Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про підозру Татарову повідомлено в порядку ст. 278 КПК України.

Крім нього, у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч. 3 ст. 368 КК України), який занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн грн до 7 млн грн, та колишній народний депутат, екс-президент "Укрбуду" Максим Микитась (ч. 3 ст. 369 КК України).

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Автор: УНІАН