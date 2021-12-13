Гогілашвілі звільнив уряд, дізналися журналісти.

Олександр Гогілашвілі звільнений з посади заступника глави Міністерства внутрішніх справ після інциденту на блокпосту в Донецькій області.

Гогілашвілі звільнив Кабмін, дізнався кореспондент УНІАН від джерела в уряді.

"Так, справді (звільнили Гогілашвілі – Ред.)", – сказав співрозмовник агентства.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму каналі в Telegram підтвердив, що Кабмін звільнив Гогілашвілі.

"Кабмін звільнив заступника міністра... Олександра Гогілашвілі після скандалу на блокпосту… Хвилина слави іноді вартує кар'єри. Тут навіть вийшло двічі", – поділився народний обранець.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський попросив, щоб Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови МВС через інцидент на блокпосту.

За даними ЗМІ, Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту на в'їзді до Донецької області через те, що його авто зупинили та попросили показати документи.

Зокрема, чиновник обурився, що його не впізнали правоохоронці, а потім погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Після скандалу на блокпосту очільник МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове усунення Гогілашвілі з посади.

Автори: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк