Президент звернувся до міністра внутрішніх справ та до уряду з кадровим проханням.

Президент України Володимир Зеленський ініціює відставку Олександра Гогілашвілі через інцидент на блокпосту при в'їзді в район ООС.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу. На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", – написав президент.

Читайте такожГогілашвілі перепросив за свою "надмірну емоційність" на блокпосту на Донбасі (відео)Він наголосив, що у будь-якому випадку відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини, незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин.

Нагадаємо, 11 грудня низка ЗМІ поінформували, що Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Пізніше на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, підписавши наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі від посади. Також міністр повідомив, що ініціюватиме перед урядом питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо Гогілашвілі.

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Автор: Інна Андаліцька