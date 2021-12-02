Про причини відставки заступник Кулеби не повідомив.

Заступник Дмитра Кулеби, глави українського МЗС, Єгор Божок написав заяву про звільнення, пообіцявши пізніше розповісти про причини прийнятого рішення.

Про це Божок написав у своєму Twitter-акаунті. Він також подякував колегам-дипломатам за спільну 20-річну роботу.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!", - написав Божок і прикріпив фото заяви.

Довідка: Єгор Божок народився 6 вересня 1980 року в Києві. У 2002 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році закінчив магістратуру Брюссельського Вільного університету. Магістр міжнародних відносин та європейської політики, перекладач. Вільно володіє українською, англійською, французькою та російською мовами. Одружений, має сина і дочку.

Читайте такожКулеба "дав рецепт" стримування Росії від військових авантюрКар'єра: 2002-2005 рр. - спеціаліст, аташе, третій секретар Департаменту контролю над озброєннями МЗС України;

2005-2009 рр. - третій, другий секретар політичного відділу Місії України при НАТО;

2009-2010 рр. - перший секретар Департаменту НАТО МЗС України;

2010-2013 - начальник відділу юстиції Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України;

2013-2015 рр. - заступник голови місії України при НАТО.

2015-2017 - в. о. голови місії України при НАТО.

2017-2019 - керівник Служби зовнішньої розвідки України.

14 березня 2019 р.призначений заступником Міністра закордонних справ України (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. No 144-р).

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Автор: Екатерина Малюга