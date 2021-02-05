Секретар РНБО зазначив, що в жодному разі не можна зупинятися у відстоюванні національних інтересів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що завдання української влади - не дати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну захопити Україну.

Читайте такожСекретар РНБО оцінив небезпеку скасування санкцій проти каналів МедведчукаЯк передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди".

Секретар РНБО заявив, що Україні в жодному разі не можна зупинятися у відстоюванні своїх інтересів.

"Якщо ми зупинимося і якщо ми не будемо відстоювати національні інтереси - ми програємо. І тоді Путін, починаючи, скажімо так, з 2000-го року, коли він собі вклав у голову, що він має захопити Україну... його мрія може збутися. Наше завдання - не дати йому цього зробити", - заявив Данілов.

При цьому, він впевнений, що Україна зможе на 100% не дати Путіну реалізувати його плани.

"Я періодично спілкуюсь з Володимиром Зеленським і чітко розумію, в який спосіб надалі будуть розвиватися всі ці події. Я знаю, у який спосіб ми будемо відстоювати наш суверенітет для того, щоби ми були незалежні від будь-кого. І я впевнений, що 100% перемога буде за нами", - заявив Данілов.

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Автор: Віталій Саєнко