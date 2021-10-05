Спікер Ради сказав, що не намагався поговорити з президентом, щоб уникнути відставки.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що в нього є велика команда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Разумков зазначив: "В нас багато людей, які сповідують ті самі принципи і цінності". За його словами, таких людей багато і серед депутатів.

Водночас спікер чітко не дав жодної відповіді по цьому питанню. На запитання, чи за останню добу йому хтось телефонував з так званих олігархів, пропонуючи свою допомогу, Разумков зазначив, що "олігархи не телефонували і не пропонували допомогу". За його словами, таких телефонних дзвінків не було і за ті два роки, коли він був головою ВР.

Відповідаючи на запитання з приводу того, чи не боїться він, що може повторити долю колишнього прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана, які, втративши посади, зникли з політичного поля, Разумков зазначив, що "не можна боятися, коли ти йдеш".

Читайте такожУ "Слузі народу" хочуть розглянути відставку Разумкова вже цього тижня: він має іншу думкуВін сказав, що якби боявся, то у 2018 році не прийшов би до штабу тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського. "Тому що ті рейтинги, які були на той момент, і те, що ми могли отримати після виборчої кампанії, – також можна було боятися", – додав він.

Разумков переконує, що не робив спроби поговорити з президентом Зеленським, з тим, щоб уникнути відставки. Він зазначив, що в нього не було завдання залишитись на посаді.

При цьому додав, що для цього він "міг би бути менш принциповим, менш зручним (мабуть, мав на увазі більш зручним – УНІАН), конструктивним, але це йде сильно всупереч тому, який я є...". За словами Разумкова, він не розмовляв з президентом "вже давненько – близько місяця".

Нагадаємо, 4 жовтня Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія запускається процедура його відкликання з посади спікера парламенту.

Пізніше – 5 числа, нардепи відсторонили Разумкова від ведення двох пленарних засідань Ради.

Автор: Надя Пришляк