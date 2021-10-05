За це проголосували 240 депутатів.

Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 240 з 382 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє". "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" відсторонення спікера від ведення засідань не підтримали.

Перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук поставив на голосування питання про "відсторонення головуючого на пленарному засіданні Разумкова... від ведення пленарних засідань на два пленарних дні".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що відсторонений від ведення двох пленарних засідань парламенту голова парламенту Дмитро Разумков може залишатися на своєму місці в президії.

"Відсторонення від ведення засідання не забирає місце. Я думаю, що він може сидіти на своєму місці, але просто брати участь в засіданні як позафракційний депутат", - сказав Корнієнко.

За його словами, Разумков, як і інші депутати, має право голосувати, брати слово для виступу.

Читайте такожУ "Слузі народу" хочуть розглянути відставку Разумкова вже цього тижня: він має іншу думку

Відставка Разумкова: що відомо

Нагадаємо, 4 жовтня Дмитро Разумков повідомив, що стартувала процедура його відкликання з посади спікера парламенту.

Раніше Разумков заявив, що питання про відставку голови парламенту не може розглядатися на поточному тижні. Він наголосив на необхідності дотримання під час розгляду питання про його звільнення всіх передбачених регламентом Верховної Ради процедур.

За словами спікера, відповідно до регламенту, необхідно провести аудит кошторису парламенту і підготувати звіт голови Верховної Ради, а також роздати ці матеріали депутатам за два дні до розгляду питання. Разумков зазначив, що з огляду на ці вимоги закону на поточному тижні розглянути питання про його відставку об’єктивно неможливо.

У "Слузі народу" 2 жовтня повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська