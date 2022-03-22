Рекордний бюджет операції - близько 267 мільйонів доларів США.

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хрест Петер Маурер заявив, що Україна — це найбільша операція організації.

Як він зазначив в інтерв'ю "Сьогодні", бюджет на операцію в Україні був значно збільшений.

"75 мільйонів на рік десь був приблизно наш бюджет на Україну. Ми збільшили, попросили у наших донорів 150 мільйонів. В результаті наш бюджет на Україну зараз 250 мільйонів швейцарських франків (близько 267 мільйонів доларів США - УНІАН). Тобто, донори дуже щедрі у всьому, що стосується ситуації в Україні. Нам це дозволить розширити нашу діяльність", - сказав Маурер.

Президент МКЧХ зазначив, що раніше найбільші операції були в Сирії та Афганістані. Їхній бюджет становив 180-190 мільйонів швейцарських франків (192-203 мільйони доларів США).

Як повідомляв УНІАН, в Україні МКЧХ задіяний у роботі гуманітарних коридорів, доставці гуманітарної допомоги.

Крім того, через цю організацію Україна намагається домовитися з Росією про вивезення понад 14 тисяч тіл загиблих російських військових.

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