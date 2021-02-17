За словами голови делегації, Україну збирається відвідати генеральний секретар Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений роботою делегації України на останній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зокрема, глава держави обговорив діяльність України в ПАРЄ з представниками української делегації, Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

"Керівник постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат з фракції "Слуга Народу" Марія Мезенцева розповіла, що остання поїздка української делегації була дуже результативною. Основним досягненням вона назвала оскарження повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ наданими фактами порушень, які відбуваються не лише в Україні, а й в інших державах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що "для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке "Кримська платформа" і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України".

Мезенцева повідомила, що чимало стратегічних партнерів і міжнародних друзів України привітали запрошення до "Кримської платформи", зокрема країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція, Німеччина та багато інших.

Крім того, вона зазначила, що Україна в ПАРЄ перестає бути країною "одного питання" і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку денного. Зокрема, наша країна бере активну участь у просуванні "екологічної демократії", а багато сучасних українських законів відображають такі європейські тенденції, як, наприклад, рух до озеленення та впровадження енергоощадних технологій.

Мезенцева також повідомила, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну.

"Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом", - повідомила прес-служба Офісу президента.

Українська делегація на останній сесії ПАРЄ: що треба знати

25 січня голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму.

28 січня в рамках розгляду проекту резолюції австрійського депутата Штефана Шеннаха, яка була підготовлена у відповідь на оскарження повноважень делегації РФ, члени ПАРЄ відмовились підтримати поправку України, якою Асамблеї пропонувалося відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Проти поправки України проголосували 115 членів асамблеї, підтримали поправку – 37, ще 7 – утримались.

За допуск делегації РФ до роботи в асамблеї проголосували 107 делегатів, виступили проти – 36 і утрималися 24.

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Автор: Юлія Петриченко