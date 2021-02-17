Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений роботою делегації України на останній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Зокрема, глава держави обговорив діяльність України в ПАРЄ з представниками української делегації, Міністерства закордонних справ та Офісу президента.
"Керівник постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат з фракції "Слуга Народу" Марія Мезенцева розповіла, що остання поїздка української делегації була дуже результативною. Основним досягненням вона назвала оскарження повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ наданими фактами порушень, які відбуваються не лише в Україні, а й в інших державах", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що "для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке "Кримська платформа" і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України".
Мезенцева повідомила, що чимало стратегічних партнерів і міжнародних друзів України привітали запрошення до "Кримської платформи", зокрема країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція, Німеччина та багато інших.
Крім того, вона зазначила, що Україна в ПАРЄ перестає бути країною "одного питання" і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку денного. Зокрема, наша країна бере активну участь у просуванні "екологічної демократії", а багато сучасних українських законів відображають такі європейські тенденції, як, наприклад, рух до озеленення та впровадження енергоощадних технологій.
Мезенцева також повідомила, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну.
"Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом", - повідомила прес-служба Офісу президента.
Читайте також"Давно зламалася": Кулеба розкритикував ПАРЄ за рішення щодо росіян
Українська делегація на останній сесії ПАРЄ: що треба знати
25 січня голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму.
28 січня в рамках розгляду проекту резолюції австрійського депутата Штефана Шеннаха, яка була підготовлена у відповідь на оскарження повноважень делегації РФ, члени ПАРЄ відмовились підтримати поправку України, якою Асамблеї пропонувалося відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.
Проти поправки України проголосували 115 членів асамблеї, підтримали поправку – 37, ще 7 – утримались.
За допуск делегації РФ до роботи в асамблеї проголосували 107 делегатів, виступили проти – 36 і утрималися 24.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram