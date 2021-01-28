Раніше у ПАРЄ відмовились підтримати поправку делегації України стосовно недопуску делегації РФ до роботи в Асамблеї.

У Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили не запроваджувати санкцій проти делегації Російської Федерації.

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Відповідну резолюцію австрійського депутата Штефана Шеннаха було ухвалено сьогодні в Страсбурзі в рамках зимової сесії Асамблеї.

Ця резолюція підготовлена у відповідь на оскарження повноважень делегації РФ.

"Асамблея висловлює рішучість ратифікувати повноваження членів російської делегації", - наголошується в резолюції.

У цьому зв'язку в Асамблеї відмовились запроваджувати санкції проти делегації РФ і тому не позбавили її права голосувати й брати участь у роботі в сесійній залі Асамблеї.

Також Асамблея відхилила всі поправки до зазначеної резолюції, які пропонувала українська делегація, зокрема й поправку про те, щоби не затверджувати повноваження делегації РФ.

За допуск делегації РФ до роботи в Асамблеї проголосували 107 делегатів, виступили проти – 36 і утрималися 24.

Російська делегація не могла голосувати за цю резолюцію і за поправки до неї.

У резолюції сказано, що Асамблея відзначає свою незмінну прихильність дотримуватися діалогу як засобу для досягнення довготривалих рішень. Зокрема, Асамблея є найбільш важливою загальноєвропейською платформою, де може відбуватися політичний діалог щодо зобов'язань РФ відповідно до статуту Ради Європи і за участю всіх зацікавлених сторін, і де делегація РФ може нести відповідальність на основі цінностей і принципів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ПАРЄ відмовились підтримати поправку делегації України стосовно недопуску делегації РФ до роботи в Асамблеї.

25 січня голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму.

Водночас у ПАРЄ підготували проект резолюції з пропозицією допустити російську делегацію до роботи Асамблеї.

Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

Зимова сесія ПАРЄ проходить 25-28 Січня онлайн і очно в Страсбурзі. Українська парламентська делегація бере участь у роботі січневої сесії.

Під час відкриття сесії в ПАРЄ підтримали ініціативу України Про оскарженні повноважень російської делегації.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, в якій йдеться про те, що кожна країна-член повинна поважати принцип верховенства права і забезпечувати всім своїм громадянам захист їх прав і основних свобод.

Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію Про затвердження повноважень делегації РФ без введення будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: Віталій Саєнко