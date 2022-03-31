Нардеп зазначив, що спочатку бізнесмен виконував роль додаткового каналу зв'язку.

Глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича. Олігарх грав роль додаткового каналу зв'язку.

Про це Арахамія розповів в ефірі цілодобового телемарафону.

Нардепа запитали, яку роль відіграє Роман Абрамович на російсько-українських переговорів, на що той відповів: "насправді позитивну".

При цьому Арахамія зазначив, що спочатку бізнесмен виконував роль додаткового каналу зв'язку, але через західні ЗМІ він став виконувати публічну роль.

"Неофіційного каналу зв'язку, який допомагає обговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною. Завдяки міжнародній пресі цей канал став відомим. Він намагається, не кажу, що так є, але намагається бути нейтральною стороною", - підсумував нардеп.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, бо він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Польський журналіст Якуб Стахов'як заявив, що російський олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі можливо для переговорів з президентом США Джо Байденом.

За даними видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Український президент нібито передав умови миру від Києва.

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