Він частково модерує процес переговорів.

Російський мільярдер Роман Абрамович бере участь у переговорах РФ і України як посередник і модератор.

Про це член делегації України, радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив на брифінгу.

За словами Подоляка, російський мільярдер, який проживає в Лондоні, "є вкрай ефективним посередником між делегаціями".

"Тобто він частково модерує процес, з точки зору, щоб не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - сказав Подоляк.

Роман Абрамович - в переговорах РФ і України: що відомо

23 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, оскільки він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Пізніше стало відомо, що російських олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі. Можлива мета його візиту - переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Абрамович пересувався між Туреччиною, РФ і Україною як посередник між Зеленським і Путіним. У Стамбулі російський олігарх провів зустріч з членом української переговорної групи Рустамом Умеровим і прес-секретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

Президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

28 березня журналісти Bellingcat повідомили, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах з РФ, нібито відчули симптоми отруєння хімічною зброєю.

За даними The Wall Street Journal, були отруєні російський олігарх Роман Абрамович і український нардеп Рустем Умеров. Кореспондент The Guardian Шон Уокер дізнався, що олігарх в результаті отруєння хімічною речовиною на кілька годин втратив зір. Журналіст додав, що потерпілого доставили на лікування до Туреччини.

За словами радника глави Офісу президента, члена української делегації на переговорах з російською стороною Михайла Подоляка, всі члени переговорної групи працюють сьогодні в звичайному режимі.

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