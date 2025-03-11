Керівник ОП підтвердив, що Україна готова прийняти пропозицію про перемир'я у тому разі, якщо Росія буде згодна на це.

Ключ до встановлення справжнього перемир'я у війні на 100% у російської сторони. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав журналістам за підсумками переговорів з американською делегацією у Джидді. Він відзначив, що українці найбільше прагнуть припинення цієї війни.

"Але для нас важливо, як ця війна припиниться. Для нас важливо, які гарантії безпеки ми отримаємо. І я вам можу сказати, що сьогодні ми дійсно задоволені, тому що це була дуже предметна розмова і дуже детальний аналіз усіх цих дуже важливих деталей, без яких неможливе настання сталого миру", – повідомив Єрмак.

Він зауважив, що сьогодні на зустрічі розмова стосувалася можливості встановлення перемир'я.

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"Американські партнери будуть вже говорити з російською стороною, про те, що ось, будь-ласка, є можливість для того, щоби рухатися вперед. Якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні після цієї зустрічі 100% ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони. І саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорити", – наголосив Єрмак.

Керівник ОП підтвердив, що Україна готова прийняти пропозицію про перемир'я у тому разі, якщо Росія буде згодна на це.

Зокрема, він висловив очікування, що Росія має "зробити, як перший крок, перемир'я на 30 днів для того, щоби почати дійсно готуватися – готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити для того, щоби Україна закінчила цю війну справедливим миром, Україна отримала гарантії безпеки, Україна як жертва цієї агресії, як країна, яка не починала цю війну, дійсно прийшла до того результату, якого ми всі потребуємо".

Переговори в Саудівській Аравії

Сьогодні, 11 березня, у місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі представники країн досягли низки важливих домовленостей.

Зокрема, Україна готова на запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умови його прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Водночас Сполучені Штати Америки негайно відновлюють з Україною обмін розвідувальними даними і надання безпекової допомоги.

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