Вв МЗС пояснили, чому Стамбульські переговори в нинішньому вигляді не мають сенсу

Росія налаштована категорично проти будь-якого перемир’я і рішуче саботує реальні переговори про встановлення повноцінного миру. Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який входив до складу української делегації на переговорах в Стамбулі.

"Вони категорично проти безумовного перемир'я. І, по суті, те, що вони озвучують, нічим не відрізняється від тих кандових наративів, тих ультімативних вимог, які ми чули багато разів з боку Росії. Російська делегація не має вказівок досягти прогресу по встановленню миру", – заявив він.

На думку Кислиці, єдина директива, яку отримала російська переговорна делегація – зробити все можливе, аби стримати нову хвилю західних санкцій проти Росії.

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Категоричне небажання Кремля залучати США та Європу до прямих переговорів між українською та російською делегаціями Кислиця теж вважає частиною їхньої стратегії.

"Вести серйозні розмови про припинення вогню, або про гарантії безпеки без Сполучених Штатів і європейців – це безперспективно. Військово-політичні, фінансові і інші фактори вказують на те, що без реального залучення США і європейців, вирішити найбільший конфлікт на європейському континенті неможливо", – переконаний український дипломат.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Як писав УНІАН, Росія привезла на переговори до Стамбула свій "меморандум" про умови тимчасового перемир’я і подальшого укладення миру. Загалом це перелік вимог про роззброєння України та її відмову від власних територій, внутрішнього політичного суверенітету і будь-яких претензій до Росії.

Президент Володимир Зеленський назвав цей меморандум "ультиматумом". Натомість він запропонував безумовне припинення вогню до того моменту, коли відбудеться зустріч лідерів України та Росії. Путін у грубій формі відкинув пропозицію.

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