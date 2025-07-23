Пєсков заявив, що переговори між делегаціями України та РФ можуть наблизити зустріч між Зеленським і Путіним.

Російська делегація вилетіла до Стамбула на переговори з представниками України, які відбудуться вже сьогодні, 23 липня. Сторони обговорять питання, пов'язані з проектами меморандумів щодо припинення вогню, а також продовження взаємних обмінів. Про це розповів прес-секретар РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Розмова буде складною. Проекти меморандумів діаметрально протилежні", - сказав він журналістам.

Також Пєсков підтвердив, що старт переговорів між Україною і РФ у Стамбулі заплановано на 19:00. Крім цього, він запевнив, що вся робота, яка буде вестися за погодженням меморандумів, є підготовкою до зустрічі на рівні президентів країн.

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"Безперспективно призначати зустрічі, поки цю складну роботу не виконано, інакше її потрібно буде виконати на найвищому рівні", - додав прес-секретар російського диктатора.

Пєсков зазначив, що це буде "дуже складна розмова". За його словами, проєкти меморандумів діаметрально протилежні.

Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка 23 липня представлятиме Україну на переговорах із РФ у Стамбулі. Її очолить секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також до складу делегації України увійдуть, зокрема, радник керівника ОП Олександр Бевз, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та заступник начальника Генштабу ЗСУ Євген Острянський.

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