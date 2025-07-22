Пєсков вважає, що тема війни в Україні "настільки складна", що "досягнення домовленостей про обміни чи повернення тіл – це вже результат".

Україні й Росії під час ймовірного третього раунду переговорів доведеться обговорити низку "складних тем", у тому числі й український та російський проєкти меморандумів про припинення вогню. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Також він сказав, що розраховувати на "прориви" в ході наступного раунду перемовин немає підстав. За його словами, "тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни чи повернення тіл – це вже результат". Водночас Пєсков запевнив, що Москва й далі "має намір забезпечувати свої інтереси".

Дати проведення наступного етапу переговорів прессекретар російського диктатора не озучив, але висловив сподівання, що вони відбудуться цього тижня і додав, що "Кремль повідомить про терміни".

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Також він прокоментував і ймовірну зустрів України і Росії "на високому і вищому рівнях", зазначивши, що перш ніж про це говорити, "потрібно багато попрацювати".

Окремо Пєсков заявив, що Росія "бачить з боку Заходу лінию на ескалацію напруженості, в тому числі ядерної" і "формулює завдання для забезпечення безпеки".

Третій раунд переговорів України з Росією: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, переговори України та РФ у Стамбулі можуть відбутися 23–24 липня. Турецьке видання İndependent Türkçe написало, що хоч точні деталі щодо місця, часу та учасників тримаються в таємниці, відомо, що сторони обговорюватимуть технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку інфраструктури та заходи для стабілізації кордонів.

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд перемовин між Україною та Росією, щойно буде погоджено відповідні дати. Він також сказав, що "початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення".

22 липня президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Стало відомо що очолить її Рустем Умєров, який наразі обійняв посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони, а до цього був міністром оборони України і брав участь у попередніх раундах перемовин.

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