Зеленський затвердив делегацію для переговорів у Стамбулі: хто увійшов до складу

Делегацію України на черговому раунді переговорів очолить секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка сьогодні, 23 липня, представлятиме Україну на переговорах з Росією у Стамбулі (Туреччина).

Як йдеться у відповідному указі президента, делегацію України очолить секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

До складу переговорної групи увійдуть також:

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Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента;

Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних сил України;

Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України;

Ковбаса Юрій Михайлович - представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони;

Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Острянський Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України;

Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Фомін Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу;

Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Шеріхов Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил ЗСУ.

Третій раунд переговорів України з Росією

Переговори України та РФ у Стамбулі можуть відбутися 23–24 липня. Сторони обговорюватимуть технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку інфраструктури та заходи для стабілізації кордонів.

22 липня президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Стало відомо що очолить її Рустем Умєров, який наразі обійняв посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони, а до цього був міністром оборони України і брав участь у попередніх раундах перемовин.

У Кремлі заявили, що Україні й Росії під час ймовірного третього раунду переговорів доведеться обговорити низку "складних тем", у тому числі й український та російський проєкти меморандумів про припинення вогню.

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