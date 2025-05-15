Зеленський зазначив, що голова української делегації вільно володіє англійською, турецькою і російською мовами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, хто очолить делегацію України на спільних українсько-американсько-турецько-російських переговорах у Стамбулі. На чолі української команди переговорників буде міністр оборони Рустем Умєров. Про це голова держави сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

"Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча, це була, хочу нагадати, пропозиція "руських" до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися... Але, тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки, бажаючи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме - припинення вогню, я вирішив відправити зараз у Стамбул нашу делегацію, але не всіх", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як сказав президент України, делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров, попри те, що російського міністра оборони там не буде.

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"Але, розуміючи, що зустріч має бути у форматі турецької, американської, української і російської присутності - по-перше, посада нашого міністра оборони, по-друге він входить у склад групи наших перемовників, а по-третє, міністр оборони України Рустем Умєров вільно володіє турецькою, англійською, російською і українською мовами", - сказав Зеленський.

Також, говорячи про порядок денний, як відзначив президент, у команди України мандату немає. Темою номер один буде припинення вогню.

Водночас, на думку голови держави, росіяни досі продовжують несерйозно ставитися до цих зустрічей, бо не хочуть закінчувати війну.

"Але будемо сподіватись, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі", - сказав Зеленський.

Переговори у Туреччині - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для прямих переговорів з метою зупинення війни. Водночас, Путін проігнорував цю можливість і відправив делегацію низького рівня на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що нічого не станеться у контексті урегулювання війни Росії проти України, допоки не відбудеться його особиста зустріч з російськими диктатором Володимиром Путіним.

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