Президент очікує, що партнери активізують надання потрібних Україні засобів оборони від російських атак.

Україна має відповідати ворогу. Так президент Володимир Зеленський під час брифінгу відповів на питання УНІАН, чи може у Москві статися блекаут після сьогоднішнього удару РФ по українській енергетиці.

"Наше завдання після ударів – відповідати ворогу. Наше завдання, передовсім, захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили – накопичували (розуміли, що будуть робити), чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому ширше використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - сказав Зеленський.

Про системи Patriot

Крім того, президент України відповів на запитання УНІАН, чи усвідомлюють міжнародні партнери небезпеку російських масованих атаки на українські критичні об’єкти інфраструктури, і чи прискорюють надання Україні засобів протидії таким обстрілам.

"Одна з найскладніших задач – це системи "Петріот". Передовсім. Тобто, ми розуміємо кількість виробництва балістики в Росії. Розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба направляти наші далекобійні можливості, проти чого, відповідних виробництв, і так само розуміємо, що нам потрібні системи ППО "Петріот"", - сказав Зеленський.

За його словами, вже немає секрету у тому, що Україна очікує на дві системи "Петріот" восени. "Ми ці системи і з відповідним комплектом ракет отримаємо", - сказав Зеленський.

Водночас, він нагадав, що безумовно йдеться не про той десяток ППО, який Україна очікує від США.

"Це інші системи, про які нам вдалося домовитися. Ми очікуємо той пакет, який обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. І я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем", - додав Зеленський.

Про поставки іншої зброї

Він нагадав, що наступного тижня делегація України на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко відправиться до США. "Подивимось, що ми отримуємо, який фідбек. Дуже очікуємо", - сказав Зеленський.

Як розповів глава держави, він сьогодні провів нараду з урядовцями щодо отримання західної допомоги.

"Усі займаються питаннями Mega deal ("Мега-угодою" - запитом України до США купити зброї на близько 90 млрд доларів - УНІАН), як ми називаємо, але найголовніше - не назва, а те, що там є. Там номер один - це ППО. Ми готові це купувати. Ми хочемо задіяти різні формати програми. Одна з них PURL ("Перелік пріоритетних потреб України" - УНІАН), інші – це наші двосторонні безпекові угоди. У нас є гроші і розуміння партнерів, що треба виділяти гроші на ППО із Сполучених Штатів, і не тільки, але передовсім на "Петріоти"", - повідомив Зеленський.

Про заморожені активи РФ і тиск на Кремль

Також Україна дуже розраховує на російські заморожені активи.

"Сьогодні це складно, але ми отримуємо позитивний сигнал щодо вилучення відповідних грошей. Не зовсім вилучення, там інша схема. Через гарантії країни йде", - додав Зеленський.

Він зазначав, що Росія постійно погрожує Україні, а не бажає йти на припинення бойових дій. Президент зауважив, що навіть палестинське угруповання ХАМАС пішло на припинення вогню з Ізраїлем.

Як підкреслює Зеленський, у такому випадку Росію "потрібно зупиняти силою".

"Частково – це ППО, але частково – це можливості нанесення далекобійних ударів. Всі ці назви ви знаєте - "Томагавки" і тощо. Ми не боїмося про це говорити. Але не хочеться, щоб це затягнулося, ця розмова. Потрібні висновки і відповіді. Ми дуже очікуємо, що буде позитивна відповідь від Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що Україні потрібно захищати засобами ППО 203 ключові об’єкти. Водночас, таких об’єктів набагато більше. До ключових відносяться об’єкти енергетичної, газової систем і водопостачання.

"Це серйозний виклик. Але я впевнений, що ми правильно йдемо, правильно рухаємось. Але точно хочеться робити не на одинці, а щоб партнери нас підтримували більше діями, менше словами", - наголосив Зеленський.

Як Зеленський погрожував Москві блекаутом раніше

Наприкінці вересня Зеленський зробив заяву, що міжнародні партнери не повинні боятися допомагати Україні дзеркально відповідати на дії Росії. Зокрема, він наголошував, що Росія, погрожуючи Києву блекаутом, має розуміти, що і в Москві можуть залишитись без світла.

Після того у Бєлгороді двічі ставався блекаут, коли на місцевій ТЕС відбувалися вибухи. Зеленський називав це ціною, яку росіяни платять за продовження війни проти України.

