'Єдиний гарант безпеки': Кислиця назвав головний фактор стримування Росії

Економічний колапс в РФ не означатиме зменшення "остервеніння" російського суспільства і російських військових.

Росія досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України. Тому, Збройні сили України є єдиним реальним гарантом безпеки. Про це перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця сказав в інтерв’ю для видання "РБК-Україна".

"Російська Федерація не здатна виграти цю війну. І Путіну доводиться платити високу ціну, 30+ тисяч життів і санітарних втрат щомісяця. Можна, звичайно, "хорохориться" і робити вигляд, що тобі це байдуже, але буде воно акумулюватися з кожним місяцем", - відзначив Кислиця.

На його переконання, економічні негаразди РФ нікуди не подінуться.

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"Хоча все ж таки я вважаю, що у Російської Федерації до сьогоднішнього дня достатньо ресурсів для забезпечення і зброєю, і боєприпасами своєї армії. Давайте не забувати, що це утворення, яке має глибинні коріння в радянській системі і навіть в царській Росії, де життя пересічних громадян нічого не вартувало", - відзначив Кислиця.

При цьому, на його думку, в Росії зараз підуть процеси перерозподілу майна.

"Будуть відбиратися і майно, і гроші не тільки у тих росіян, які втекли із Росії, але і у бізнесів. Ви ж подивіться, що відбувається із наближеними до Ротенберга людьми. Тому тішитися думкою про те, що Росія раптом завалиться з точки зору економіки - це дуже далека перспектива", - вважає перший заступник голови ОП.

У зв’язку з цим, як зауважує Кислиця, навряд чи є ресурс із боку України, аби дочекатися, коли у росіян буде економічний колапс.

"Економічний колапс не буде означати зменшення остервеніння російського суспільства і російських військових. І дії щура, загнаного в кут… Знаєте, у багатьох європейців немає психологічної сили навіть уявити собі таку ситуацію. І тому на деяких зустрічах ми часто чуємо переляк з боку деяких іноземців: а що буде, якщо він буде загнаний в кут, що станеться?", - додав він.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю

На думку Кислиці, тема ядерної зброї дуже просувається російською стороною, підкидується і на шпальти газет, і різним іноземним політикам.

"Не тільки українці, а й багато інших країн мають імунітет до російських "червоних ліній". Але "ядерка" - це дуже небезпечна тема. І я думаю, що і Америка, як і ядерна держава, і Китай, як і ядерна держава, мають досить чіткі перемовини з росіянами щодо перспектив застосування тактичної ядерної зброї", - зазначив Кислиця.

Чи можливі якісь компроміси в переговорах з боку України

"Ця історія перемовин 2025-26 років, з якої ми почали - це демонстрація того, що Україна була готова на будь-які компроміси - якщо ви так називаєте, "компроміси", це ваше слово - які не суперечать Конституції України", - відзначив Кислиця.

Він пояснив, що Україна проявила дуже велику готовність і до перемовин, і до пошуку шляхів, і різних варіантів.

"На жаль, Путін знаходиться в такому стані, що і Куп'янськ у нього зайнятий, і якісь річки він називає, де нібито оточення українських військ… Ці річки навіть не існують на території України, але тим не менше - він там "оточив" вже українські війська. Ну що поробиш", - сказав Кислиця.

Якою нині є українська "формула миру"

"Це дуже широке питання. "Формула миру" полягає в тому, що єдиним реальним гарантом безпеки на континенті на сьогоднішній день є Збройні Сили України. І якщо європейські і трансатлантичні партнери це зможуть оцінити, то у співпраці із Європою і США ми зможемо протистояти загрозі, яка і надалі, навіть в разі зупинення війни, буде походити з РФ на найближчі десятиліття", - повідомив Кислиця.

Чи відбуваються контакти з Білоруссю

Як стверджує Кислиця, Білорусь у складній ситуації.

"А у нас є можливості передачі сигналів. Ви ж бачите, що був дуже потужний сигнал про ретранслятори. Потім були перемовини дводенні Лукашенка з Путіним. Я так розумію, що якщо не всі, то більшість ретрансляторів були дезактивовані. Для Лукашенка це все смерті подібно. Він опинився на шпагаті, коли з одного боку йому складніше протистояти вимогам Путіна, а з іншого боку - він чітко розуміє масштабні наслідки більшого залучення до агресії проти України", - підкреслив Кислиця.

Він додав, що це дуже складна для білоруського диктатора ситуація, а ще більше - для білоруського народу, який став заручником трьох десятиліть недемократичного розвитку Білорусі.

Економіка РФ - що відомо

Як відомо, економіка Російської Федерації виявляє явні ознаки структурного виснаження через війну проти України.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що російська економіка через воєнну модель господарювання опинилася у "вибухонебезпечній ситуації", коли будь-який економічний шок, наприклад, пакет санкцій проти банків або тривале падіння цін на нафту, може стати спусковим механізмом для банківської кризи.

За даними Bloomberg, Кремль дедалі більше покладається на дорогі внутрішні запозичення для фінансування війни, бо міжнародні санкції значною мірою перекрили зовнішні джерела фінансування. Таким чином, за словами журналістів, витрати Кремля на війну проти України перевищують бюджет.

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