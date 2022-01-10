Зараз нардеп перебуває поза межами України.

Нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко, майно та активи якого нещодавно заарештував суд, показав, скільки грошей витратив на своїх адвокатів.

Про це свідчить інформація про зміни в його електронній декларації, розміщеній на сайті НАЗК.

Зокрема, 6 січня Порошенко повідомив, що 29 грудня заплатив за юридичні послуги 10 мільйонів 990 тисяч 059 гривень.

Нагадаємо, 6 січня 2022 року Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна Петра Порошенка, який є фігурантом справи про держзраду. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Справа про держзраду Порошенка

17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

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20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Повернутися до України Порошенко обіцяє 17 січня.