5 квітня суд прийшов до висновку, що інформація про плагіат Шкарлета отримана незаконно.

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти збираються оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який, за словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в його роботах.

Читайте такожМовний омбудсмен розкритикував заяву Мендель щодо "української російської мови"Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив голова НАЗЯВО Сергій Квіт.

"Мова йде, по-перше, про рішення суду першої інстанції, яке не набере чинності, якщо ми звернемося до апеляційної інстанції. А ми будемо звертатися. А, по-друге, це рішення ніхто не бачив. Як ми можемо коментувати рішення, яке ніхто не бачив. Воно неопубліковане. Я не знаю, звідки пан міністр знає про це рішення. Ми маємо тільки офіційні стосунки з судами. І ми не знаємо рішень, які вони збираються виносити", - наголосив Квіт.

Що цьому передувало

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки глави МОН.

За відповідну постанову проголосували 226 народних депутатів - мінімальна кількість, необхідна для визначення позитивного результату. Зокрема, Шкарлета підтримали 20 депутатів з фракції "ОПЗЖ", а зі "Слуги народу" - 171.

Під час складення Шкарлетом присяги частина депутатів кричала: "Ганьба!", а частина аплодувала.

Перед призначенням Шкарлета виконувач обов’язків міністра освіти і науки, депутат від «СН» Ірина Верещук повідомила, що у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо нібито наявності плагіату в дисертації Шкарлета і його "політичної заангажованості" через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він нібито був членом Партії регіонів.

Багато науковців, освітян та студентів виступали проти призначення Шкарлета міністром.

Сьогодні, 5 квітня, Шкарлет заявив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо виявлення плагіату у його наукових роботах.

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці "визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело" у низці моїх наукових робіт", - написав міністр у своєму Телеграм-каналі.

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Автор: Тетяна Поляковська