У МЗС України вважають, що Олександр Лукашенко залякує білоруський народ.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що заяви Олександра Лукашенка про перевезення до Білорусі зброї з території України - це інсинуації.

Про це в коментарі УНІАН заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі", - наголосив Ніколенко.

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Дипломат нагадав, що МЗС України засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

Раніше Лукашенко заявив, що через кордон з Україною в Білорусь нібито "везли тоннами зброю" і повідомив про затримання у зв'язку з цим "терористичної групи" Миколи Автуховича.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко