За його словами, затримана група нібито готувала теракти по всій Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі була затримана група, яка готувала теракти на Новий Рік.

Водночас він сказав, що терористи нібито завозили зброю через територію України, повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, мова йде про так звану групу колишнього політв'язня Миколи Автуховича, яку затримали в Білорусі 8 грудня.

"Мерзотники останні. Зараз ми їхні всі канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну. І якби хлопці наші (я всіх наказав до державних нагород негайно представити) їх не накрили, ох нам би Новий рік був", - заявив Лукашенко.

Він стверджує, що затримані "готували теракти по всій країні і вже почали втілювати".

"Є кілька угруповань ще. Своїх дві-три людини є, звідти надсилають нам. Через Україну. Через Польщу, Литву зараз дуже складно - кордони закриті наглухо. І з Україною зараз закрили вже, миша не проповзе. Через Росію іноді проникають, у нас кордону немає", - сказав Лукашенко.

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Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: Олександр Топчій