Голова ВР вважає, що запровадження подвійного громадянства може мати "більше негативних наслідків, ніж позитивних".

Громадянство в Україні повинно бути одне, інакше можливі негативні наслідки.

Про це голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Спікер парламенту нагадав, що в Конституції України закріплено єдине громадянство.

"Якщо ми змінюємо головний закон України, це одна історія. Якщо ми починаємо змінювати закони, які знаходяться нижче Конституції, це інша історія. Моя особиста думка - громадянство має бути одне", - зазначив Разумков.

Він додав, що в частині областей України, зокрема на заході країні, в українців є бажання отримати ще одне громадянство. При цьому Разумков зазначив, що запровадження подвійного громадянства може мати "більше негативних наслідків, ніж позитивних".

"Сьогодні у нас будь-який громадянин може мати під подушкою паспорт іншої держави, в тому числі чиновник. А це не правильно. Тому що якщо чиновник працює на країну і народ, тоді виникає питання, на яку країну і на який народ він працює", - зазначив Разумков.

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Подвійне громадянство в Україні: що відомо

26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кабінету міністрів України доручено розробити законопроект про подвійне громадянство.

Данілов нагадав, що РФ використала інструмент подвійного громадянства проти України: "коли у нас керівник СБУ, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації".

Також Данілов розповів, кому мають заборонити подвійне громадянство в Україні. Зокрема, це посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади.

4 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, що стосується протидії загрозам у сфері громадянства.

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Автор: Олександр Топчій