Ілля Фрейман перед засіданням сесії демонстративно зібрав прапорці України зі столів.

Поліція почала провадження за фактом наруги над державним символом України депутатом Одеської міської ради Іллею Фрейманом.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що відео, як у залі засідань міськради перед початком сесії, один з депутатів збирає встановлені на столах прапори України і демонстративно відкладає їх убік, поліція виявила під час моніторингу мережі Інтернет.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 338 (наруга над державним символом України) Кримінального кодексу України.

Деталі скандалу

15 лютого депутат Одеської міської ради (фракція "Партії Шарія") Ілля Фрейман перед позачерговою сесією, на якій згодом були виділені кошти на територіальну оборону і озвучено патріотичне звернення до городян, прибрав зі столів колег по фракції прапорці України.

Під час сесії він висловив свою незгоду у зв'язку з її проведенням і виділенням коштів. Він розкритикував депутатів, біля яких були встановлені маленькі прапорці України, назвав те, що відбувається піаром і заявив, що "пенсіонерів вбивають не гранати, а платіжки за комунальні послуги". Інші депутати розкритикували виступ Фреймана.

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