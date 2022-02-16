На засіданні депутати виділили гроші на тероборону й озвучили городянам патріотичне звернення. патріотичною відозвою.

Депутат Одеської міської ради (фракція " Партії Шарія") Ілля Фрейман вчора перед позачерговою сесією, на якій надалі були виділені кошти на територіальну оборону і озвучено патріотичне звернення до городян, прибрав зі столів колег по фракції прапорці України.

Як передає кореспондент УНІАН, в соціальних мережах з'явилося відповідне відео.

На вищезгаданому відео зафіксовано, як жінка до початку засідання розставляє перед усіма депутатами невеликі жовто-блакитні прапорці. Фрейман щось їй сказав, потім зібрав кілька прапорців, які були біля нього (ймовірно, з місць, які займають представники його фракції), і відкинув убік.

З усіх питань, що стосуються територіальної оборони, він голосував проти або утримався. Також утрималися від голосування його колега по фракції Олена Зефнер, представники ОПЗЖ Віталій Саутенков та Роман Сеник, позафракційний депутат Іван Демченко.

Вчинок Фреймана викликав негативну реакцію в соціальних мережах, багато хто обурюється його ставленням до національного прапора України.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на позачерговому засіданні сесії Одеської міськради депутати виділили 6,7 млн грн на тероборону і озвучили звернення до городян, в якому попросили проявити спокій, згуртованість, довіру до української армії і тощо.

На сесію не з'явилася частина депутатів від ОПЗЖ. Крім того, свою незгоду з виділенням коштів і проведенням позачергової сесії висловив депутат Ілля Фрейман (фракція "Партії Шарія"). Він розкритикував депутатів, біля яких були встановлені маленькі прапорці України, назвав те, що відбувається піаром і заявив, що "пенсіонерів вбивають не гранати, а платіжки за комунальні послуги". Інші депутати розкритикували виступ Фреймана.