Фесенко вважає, що Росія продовжує "грати в гру тиску і шантажу".

Політолог Володимир Фесенко вважає, що звернення Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР" було прийнято саме сьогодні, щоб чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца напередодні його зустрічі з Путіним.

Про це глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" заявив в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Це був тиск на Шольца...", - вважає Фесенко.

За його словами, проект постанови комуністів Держдума прийняла саме в цей день, щоб, "якщо не плюнути в обличчя Шольцу, то клацнути його по носі", сказавши цим про необхідність "змусити Україну виконувати "Мінськ" і грати за правилами РФ".

Читайте такожВизнання "Л/ДНР" означатиме вихід із "Мінська" та постріл у ногу для Кремля - Верещук"Вони грають в гру тиску і шантажу, продовжують поки грати", - додав політолог.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, у свою чергу, прийняла Постанову Про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання "ДНР" і "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які стосуватимуться визнання "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення ситуації безпеки в світі в цілому, і в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН і провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії для запобігання подальшій ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає неможливим вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.