Думки українців щодо проведення дострокових президентських виборів розділились майже порівну.

Проведення дострокових парламентських виборів в Україні підтримують більше половини опитаних громадян.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), посилаючись на результати проведеного упродовж 20-21 січня 2022 року всеукраїнського опитування громадської думки.

Так, проведення дострокових виборів у парламент підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Ще 7,5% не визначились. Порівняно з листопадом, зріс відсоток тих, хто хоче дострокові вибори до ВРУ, на 4,8%.

Опитування показало, що дострокові президентські вибори підтримують 47,2% респондентів (зростання на 3,3% у порівнянні з листопадом 2021 року) і не підтримують 46,5% (зниження на 5,7%). Наразі не визначились з цим питанням 6,3% (у листопаді таких було 3,9%).

Кожен третій респондент - 30,3% - підтримує балотування нинішнього президента Володимира Зеленського на другий термін, але більшість (62,5%) - не підтримують, щоб він балотувався. Відмовились відповідати на питання 6%, а ще 1,2% сказали, що "до наступних вибрів ще забагато часу".

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Як проводилось опитування

У ході дослідження опитано 1 тис. 205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Як повідомляв УНІАН, у опитуванні минулого року понад 40% українців підтримували проведення дострокових президентських і парламентських виборів.