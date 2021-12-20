Проти проведення дострокових парламентських виборів виступають 40,4%.

Понад 40% українців підтримують проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 17 грудня.

Так, 46,5% респондентів підтримують проведення дострокових парламентських виборів, проти такої ініціативи виступають 40,4%.

Водночас у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – за їх проведення - 44,3% опитаних, проти - 46,2% .

Українців спитали про проведення дострокових президентських і парламентських виборів: як проходило опитування

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Загалом опитано 2 тис. 25 респондентів, які мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Читайте такожШанси пройти до Ради зараз мають одразу вісім партій - соціологиУ Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лише чверть українців схвалюють діяльність Зеленського. 15,3% українців кажуть, що вони ніколи і не мали надій щодо Зеленського.

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Автор: Таня Поляковська