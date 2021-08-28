Журналісти дізналися, скільки заробляють в парламенті партійні лідери.

Нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко й один з лідерів проросійської партії ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук заробили найбільше грошей серед своїх колег за час роботи Ради поточного скликання.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інформацію, надану Апаратом парламенту.

Так, з 29 серпня 2019 року по 31 липня 2021-го Порошенко, який представляє "Європейську солідарність", отримав 1 039 744 гривень. Своєю чергою Медведчук заробив за цей період 1 031 659 гривень. Далі в списку йде Юлія Тимошенко ("Батьківщина") - 956 723 гривень. Соратник Медведчука з ОПЗЖ Юрій Бойко заробив 899 112 гривень, а очільник "слуг народу" в парламенті Давид Арахамія отримав 897 049 гривень.

Найменше серед лідерів партій отримала Кіра Рудик з "Голосу" - 864 040 гривень.

Читайте такожВедучий каналу Порошенка в прямому ефірі обматюкав Путіна (відео)Таким чином, Порошенку вдалося заробити на 142 тисячі гривень більше, ніж формальний керівник монобільшості.

Як відомо, Медведчук наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. 12 травня йому вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Як повідомляв УНІАН, днями в Офісі генерального прокурора заявили, що Порошенко не з’являється на допити у справі про Іловайськ. П’ятого президента України як колишнього Верховного головнокомандувача декілька разів викликали дати свідчення в рамках великого розслідування щодо збройної агресії Росії проти України.

Автор: Іван Бойко