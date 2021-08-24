Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство. Наразі із чоловіком спілкуються слідчі.

Правоохоронці встановили чоловіка, який сьогодні під час урочистих заходів у центрі Києва облив зеленкою екс-президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє Національна поліція, правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.

"За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал "Столица" оприлюднив фото ймовірного нападника.

Як повідомляв УНІАН, у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці. Інцидент трапився біля станції метро"Хрещатик". Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну. Політик звернувся за допомогою поліції і поїхав разом з правоохоронцями. Зеленка потрапила на обличчя і" залила " око Порошенка.

Згодом у мережі показали відео затримання ймовірного хулігана.

Автор: Катерина Гірник