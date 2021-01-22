Глава держави відвідає місце пожежі і заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Харкова у зв'язку з пожежею, яка сталася вчора в будинку для літніх людей у місті.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Глава держави відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.

Також президент проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Пожежа у Харкові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, ще 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

22 січня у Харкові оголошено день жалоби.

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Автор: Костянтин Гончаров