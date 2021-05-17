Зібрану інформацію буде передано колегам в Європейському Союзі та НАТО / фото REUTERS
Прем’єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас завтра, 18 травня, відвідає Донбас.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу сьогодні в Києві.
"Завтра я відбуваю на схід України і буду там присутня на лінії зіткнення. Мені хочеться більше дізнатися про те, як змінилася там ситуація", - сказала Каллас.
За словами прем’єр-міністра Естонії, потім зібрану інформацію буде передано колегам в Європейському Союзі та НАТО.
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