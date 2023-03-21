Під час візиту в українську столицю Кісіда зустрінеться з Зеленським.

Японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда з неоголошеним візитом виїхав в Україну.

Як повідомив японський мовник NHK з посиланням на офіційні джерела, Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом. Джерела в японському уряді повідомили, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Під час візиту в Київ прем'єр Японії проведе переговори на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, взимку вже фігурувала інформація про те, що японський прем'єр приїде в Україну. Але тоді складнощі виникли через безпеку і збереження в таємниці розкладу візиту. Президент України Володимир Зеленський запросив Фуміо Кісіду до Києва 6 січня.

Допомога Японії Україні

Японія з самого початку війни підтримує Україну. Країна регулярно виділяє Києву допомогу та запроваджує санкції проти Кремля.

Так, 27 січня Японія заявила про розширення санкцій проти РФ. Зокрема, каїна заморозила активи 22 осіб і трьох російських організацій.

А 20 лютого прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги на суму $5,5 млрд.

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