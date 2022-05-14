Нійністе наголосив, що вимоги РФ Про невступ в НАТО і війна проти України похитнули безпеку його країни.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляють прес-служби президента Фінляндії і Кремля.

У фінляндського лідера зауважують, що він "розповів президенту Путіну, наскільки докорінно змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії в кінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, і масоване вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

"Президент Нійністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО. Президент Нійністе зазначив, що вже під час їх першої зустрічі у 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи в НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку і бере на себе відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Цю розмову Нійністе охарактеризував як "прямолінійну і таку, що вели без загострень".

"Вважалося важливим уникати напруженості", - говорить президент.

Також президент Нійністе "повторив свою глибоку стурбованість людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні". Він озвучив повідомлення про забезпечення евакуації мирних жителів, передані раніше президентом України Володимиром Зеленським.

Кремль, повідомляючи про підсумки розмови, акцентував на тому, що Путін назвав прагнення країни відмовитися від військового нейтралітету помилкою.

Що стосується України, Путін поскаржився на призупинення переговорів.

Як писав УНІАН, раніше Зеленський анонсував, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з "Азовсталі" бійців "Азова", з Путіним про це питання говоритиме президент Фінляндії.

Перед розмовою з Путіним Саулі Нійністе провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом, під час якого вони обговорили ситуацію навколо України.

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