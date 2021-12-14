Під час розмови президенти двох країн висловили стурбованість нарощуванням російських військових на кордоні України.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом, в ході якої вони обговорили ситуацію навколо України.

Зокрема, під час розмови лідери країн висловили стурбованість нарощуванням російських військових на кордоні України, повідомляє Українська правда.

Президенти обговорили "загальну стурбованість дестабілізуючим нарощуванням Росією військових сил уздовж кордону України і важливістю трансатлантичних зусиль для деескалації ситуації".

Бесіда Байдена і Нііністе відбулася напередодні запланованих переговорів між президентами Фінляндії та Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня віце-президент Європейської комісії, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України треба очікувати кращого, але бути готовими до гіршого.

"У такій ситуації ви повинні очікувати кращого і готуватися до гіршого. І це те, більшою чи меншою мірою, що ми робимо. Готуємося до гіршого, очікуємо кращого", - заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС обрав тактику переконання, щоб уникнути нової кризи.

Можлива ескалація на кордоні України

Видання The Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тис. військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну.

Автор: Ірина Погоріла