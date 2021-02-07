У процесі призначення екс-міністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США вийшли на фінальну стадію.
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Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла – це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. Я вже забувся, все змішалося. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде», – сказав він.
Кулеба додав, що в Україні зацікавлені, аби посол США приїхав в Київ якнайшвидше.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що запропонував президенту Володимиру Зеленському призначити новим послом України в США екс-міністра фінансів Оксану Маркарову.
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