Прокурор запросив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання слідчих про застосування запобіжного заходу для нардепа розглядає суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Остапчук.

Прокурор запросив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що Лерос не виконав рішення Київського апеляційного суду і не спростував раніше повідомлену ним інформацію, розміщену на його сторінці у Facebook, про те, що брат керівника Офісу президента "торгує державними посадами".

Читайте такожВиключений з фракції "Слуга народу" Дмитрук розповів про подальшу роботу в РадіЗа словами прокурора, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслету необхідно застосувати до Лероса, що він "не ухилявся від отримання процесуальних документів".

Натомість адвокати нардепа наголошують, що Лерос виконав відповідне рішення.

Сам Лерос зазначив, що є публічною особою та щодня ходить на роботу до Верховної Ради, а відтак твердження прокурора про ухилення від отримання процесуальних документів нибіто є безпідставними.

Що передувало

4 листопада Лерос під час виступу з трибуни парламенту назвав президента Володимира Зеленського "зрадником". Президент не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою. Мікрофон відключили, тоді Лерос повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

11 листопада депутату вручили підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 68 тис. грн, або до 6 місяців арешту, або обмеження волі на строк до 5 років.

12 листопада Леросу вручили другу підозру про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав його спростувати заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

Автор: Дмитро Хилюк