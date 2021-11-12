Депутат також просить про слідчий експеримент, на якому мають бути президент Зеленський і керівник ОП Єрмак.

Позафракційний народний депутат Гео Лерос заявив, що діяв імпульсивно, коли в сесійній залі Верховної Ради показав непристойний жест, однак не вважає його образливим.

Про це Лерос сказав журналістам.

"Однозначно, ця дія була імпульсивною. У будь-якій іншій ситуації я б осудив людину, яка б показала такий жест у Верховній Раді. Це не нормально. Але я хочу нагадати, скільки мені разів вимикали мікрофон, як депутат від "Слуги народу" напав на мене на трибуні та не поніс жодної відповідальності. Я не відмовляюся від своїх дій, але я хочу, щоб вони розглядалися в контексті подій, які тоді відбувалися", - сказав Лерос.

Також він додав, що не розцінює свій жест як образливий.

"Подивімось, що відбулося у Верховній Раді. Ми можемо побачити, що у 1415 році англійці придумали цей жест, коли показували французам, що їхній середній палець на місці, і вони успішно можуть натягувати тятиву свого лука. Цей жест може означати, що я готовий далі воювати в мирному політичному колі. Цей жест означав виключно історичний факт", - пояснив депутат.

Разом із тим, Лерос не дав відповіді, кому саме адресував свій жест: "Ви це все зможете дізнатися під час суду. На допиті я пояснив суть того, що відбулося".

Також він додав, що наполягатиме на слідчому експерименті в рамках розслідування кримінального проступку, який йому закидають.

"Я попросив ДБР надати мені чітку точку, де я перебував. Запросити на слідчий експеримент президента, покликати Єрмака і провести дуже важливий слідчий експеримент", - зауважив він.

Середній палець Гео Лероса: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Лерос під час виступу з трибуни парламенту назвав президента Володимира Зеленського "зрадником". Президент не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою. Мікрофон відключили, тоді Лерос повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

11 листопада депутату вручили підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 68 тис. грн, або до 6 місяців арешту, або обмеження волі на строк до 5 років.

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Автор: Дмитро Хилюк