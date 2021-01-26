Російська служба BBC 24 січня, підсумовуючи акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала у Facebook, що масові виступи відбулися в 122 містах Росії та 78 містах за межами цієї країни.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся з офіційним листом до надзвичайного і повноважного посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінди Сіммонс через зарахування британським мовником Бі-Бі-Сі міст окупованого Криму до територій Росії.

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Про це повідомили у прес-службі Мінкультури.

«МКІП звертається до Посольства Великої Британії в Україні відреагувати на дану ситуацію та отримати роз’яснення від головної штаб-квартири BBC у Лондоні. Адже країна підтримує територіальну цілісність України, зокрема у частині тимчасово окупованого Кримського півострова», - йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом.

«Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями», – додав міністр.

Що трапилось

Російська служба BBC 24 січня, підсумовуючи акції протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала у Facebook, що масові виступи відбулися в 122 містах Росії та 78 містах за межами цієї країни. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку фігурують як російські, а внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році».

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестуючих насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали майже 3,5 тисячі протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за день за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Леся Лещенко