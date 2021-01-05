Політики провели телефонну розмову.

Президент Росії Владімір Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову.

Читайте такожЗеленський розповів, в якому випадку зателефонує ПутінуПро це повідомляє пресслужба Кремля.

Так, Путін і Меркель обговорили питання співпраці в боротьбі з пандемією "з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин".

"Порушувалися також деякі аспекти внутрішньоукраїнського врегулювання, перш за все в контексті реалізації мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході "нормандських" самітів", - пише пресслужба.

Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо

Вакцина Sputnik V, створена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії МОЗ РФ, зареєстрована в Росії 11 серпня. Вона стала першою у світі, хоча її клінічні випробування тривають і досі.

Кілька країн зголосилися взяти російську вакцину для власних тестувань. Приміром, Угорщина стала першою в Європі, яка отримала зразки цього препарату. Натомість Євросоюз не збирається купувати її.

Крім того, в Росії зафіксовано щонайменше декілька випадків зараження COVID-19 після вакцинації.

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Автор: УНІАН