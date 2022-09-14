Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не всі лідери держав розуміють, що таке війна, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ.

Президент Росії Володимир Путін нічим не відрізняється від лідера нацистів Адольфа Гітлера.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.

За його словами, навіть після кривавої війни, розвязаної проти України, у світі є країни, які не вважають Росію агресором.

Відео дня

"Виявляється, є країни, які не бачать у Росії ні агресора, ні терориста. Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців", – сказав Данілов.

Він нагадав, що після початку Другої світової війни 26 країн утворили антигітлерівську коаліцію. А сьогодні настав час створювати антипутінську коаліцію.

"Відповіддю на російське вторгнення в Україну стала зустріч понад сорока країн на американській військовій базі в німецькому Рамштайні, але йдеться про більше, про захист фундаментальних цінностей", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що не всі лідери держав розуміють, що таке війна.

"Багато лідерів не розуміють, що таке війна. Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що велика "заслуга" у тому, що "Газпром" став монополістом в Євросоюзі, лежить на Німеччині та колишньому канцлері Герхарді Шредері.

"На жаль, зараз ніхто не хоче про це говорити публічно. Бо навіщо сперечатися з Росією? Може, натомість отримаємо знижку на газ? А Кремль використовує газ як інструмент шантажу. Звісно, ​​популісти в Європі скажуть, що холодно, тому що йде війна, але яке відношення до цього має Україна? Ми не поставляємо газ в Європу, і не ми зробили "Газпром" монополістом", - сказав Данілов.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: